شكرا لقرائتكم خبر عن مودى لاعب يد الزمالك يجرى جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد بسيونى "مودى" لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك جراحة ناجحة بالزائدة منذ قليل بعد شعوره بألام فى المعدة .

وحرص محمد علاء السيد " لوكا " زميله بالفريق على مرافقته فى العملية .

وانضم بسيونى لصفوف الزمالك فى فترة الإنتقالات قبل بداية الموسم الذى بدأ فى سبتمبر الماضى قادما من سبورتنج .

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365" إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.