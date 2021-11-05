تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة القمة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

ولا يفكر كارتيرون في اجراء تعديلات كبيرة في تشكيل الفريق، وسيعتمد على التشكيل المعتاد مع وجود خلاف واحد حول مركز رأس الحربة في الفريق.

ويفاضل المدرب الفرنسي بين عمر السعيد وسيف الدين الجزيري لمركز رأس الحربة، وهو الأمر الذي سيحسمه خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة القمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد.

ثلاثي ما قبل رأس الحربة: يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد أو سيف الدين الجزيري.