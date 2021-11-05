عبدالفتاح لمصراوي: الأهلي والزمالك "خايفين" من بعض.. والتعادل الأقرب بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ولوس أنجلوس الأمريكي الحالي، أن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز ستكون مغلقة وسيغلبها الحذر الدفاعي.

ويواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الفرقتين خايفين من بعض، ولن يغامر أحد، والتعادل الأقرب لحسم نتيجة اللقاء، أو الفوز بهدف واحد".

وتابع مدرب حراس مرمى المنتخب السابق: "فوز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 في افتتاح الدوري ليس مقياس، الفريق كان خارج الخدمة لذلك ظهر الأهلي بشكل مميز في المباراة، لذلك عانى الأهلي أمام البنك الأهلي رغم الفوز، لذلك لا أستطيع تحديد مستوى الأهلي الأن".

وأضاف زكي: "الزمالك لديه مشاكل دفاعية، وهذا ما ظهر في المباراة الأولى أمام إنبي كان بإمكانه تسجيل هدفين، وأيضًا في مباراة طلائع الجيش الزمالك اعتمد على الهجمات المرتدة ومهارة لعبيه لذلك لا يوجد فوارق في مباراة القمة".

وفي سياق متصل وجه عبد الفتاح نصيحته لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي: "أنا أعلم أهمية مباراة القمة بالنسبة للشناوي، ولكن لا يجب أن يغامر إذا لم يكن سليم 100%، خوفا من تفاقم الإصابة، الحماس في الملعب من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة كارثية، فنصيحتي له عدم خوض المباراة إن لم يكن سليم".

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز.