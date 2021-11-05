تعرف على القناة الناقلة ومعلق قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 على ترددها 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتقرر أن يتولى مسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة عبر الصوتية الثانية.

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز.