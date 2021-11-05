شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. فيوتشر يواجه المصرى فى الجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الخامسة والنصف عصراً في اللقاء الذي يستضيفه استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام، حيث يبحث فيوتشر هن تصحيح المسار، بينما يسعى المصري إلى حصد أول ثلاث نقاط في الدوري العام.

وطالب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يعود سعد سمير إلى قيادة فيوتشر في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح الدوري أمام فاركو.

وعلى الجانب الآخر طالب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة تحقيق الانتصار الأول في الدوري العام بعد التعادل في أول جولتين أمام غزل المحلة ثم سموحة، وذلك لمنح الفريق دافع إيجابي قبل استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.

ويعول المصري على الصفقات التي تعاقد معها الصيف الماضي لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة المحلية في الموسم الجديد، وهي أحمد الشيخ، وأحمد حمودي لاعبا بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز، والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: "حارس المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم وسعد سمير وكريم عرفات، والوسط: غنام محمد وعمر سافيولا وامامهما احمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد، والهجوم: مروان محسن"