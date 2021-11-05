شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات دورى أبطال افريقيا للسيدات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من دورى أبطال افريقيا للكرة النسائية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجارى.



الجدول

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادى دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

ويخوض وادي دجلة ممثل مصر ، مبارياته في المواعيد التالية :

وادي دجلة و مانديه المالي 5 نوفمبر – 4 عصرًا بإستاد الدفاع الجوي

دجلة و مالابو بطل غينيا الإستوائية

8 نوفمبر -4 عصرًا – استاد الدفاع

وادي دجلة و وسيكوندي هاساكاس الغاني

11 نوفمبر --4 عصرًا – استاد الدفاع