شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبي ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة بالجولة الثالثة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام الخامسة والنصف مساءً يحل فريق إنبي ضيفاً على غزل المحلة، في اللقاء الذي يقام على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة الانتصارات وكذلك إنبي.

وطالب محمد عودة المدير الفني لفريق المحلة، لاعبي الفريق بضرورة استغلال عامل الأرض وحصد الثلاث نقاط أمام إنبي، ومواصلة العروض القوية بعد الفوز في الجولة الثانية على إيسترن كومباني.

وأكد محمد عودة، أنه يملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضى جماهير المحلة، وأن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة، موضحا أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.

وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بضرورة انتزاع النقاط الثلاث من زعيم الفلاحين لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب.

ومن المتوقع أن يبدأ انبي اللقاء بتشكيل مكون من: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.