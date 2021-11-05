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اليوم.. منتخب اليد يواجه مقدونيا وديا بالمركز الأوليمبى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم الجمعة ، منتخب كرة اليد للرجال نظيره المقدوني فى لقاء ودى بالمركز الأوليمبى بالمعادى ، ويصل منتخب كرة اليد المقدوني إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الجمعة إستعدادا لخوض  وديتى الفراعنة اليوم  الجمعة وغداً السبت .

 

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر الجارى إستعدادا لأمم أفريقيا المقبلة فى يناير بالمغرب .

 

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

 

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

 

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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