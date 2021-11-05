شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف إيسترن كومباني بحثاً عن أول 3 نقاط فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة، نظيره ايسترن كومباني، في اللقاء الذي يقام على استاد الإسكندرية في تمام الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الفريق السكندري إلى حصد النقاط الثلاث، بينما يبحث إيسترن كومباني عن أول ثلاث نقاط له بالدوري العام.

وطالب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة لاعبي الفريق، بضرورة حصد النقاط الثلاث بحثاً عن أول فوز بالدوري العا بعد التعادل في أول جولتين أمام الاتحاد السكندري ثم النادي المصري، وشدد سامي على أهمية الفوز لتأمين مركز الفريق بمسابقة الدوري العام واستعادة مكانته الطبيعية.

على الجانب الآخر، طالب علاء نوح المدير الفني لإيسترن كومباني، لاعبي الفريق، بخطف أول 3 نقاط في الدوري للفريق على حساب سموحة، بعد تلقي هزيمتين متتاليتين أمام المقاولون ثم غزل المحلة، وشدد نوح على أهمية الفوز للخروج من سلسلة النتائج السلبية وتصحيح المسار وإكساب الفريق الثقة اللازمة لتحقيق الهدف بالبقاء في الدوري.