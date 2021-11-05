شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يختار مجلس إدارة جديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد فى الثانية ظهر اليوم الجمعة إنتخابات إتحاد الرماية لإختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات قادمة ، ويتنافس على نقد الرئيس الثنائى ، عبد المنعم الحسينى رئيس الإتحاد الحالى و جميل الزفتاوى عضو المجلس السابق .

وتضم قائمة الحسينى كلا من ،محمد الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير و ميرفت حسانين و ياسمين جاد و أمانى البحيرى و أمنية حسين .

بينما تضم قائمة الزفتاوى كلا من ، محمد المتوكل و مدحت البكرى و عمرو كامل و شيماء الجمال و محمد حسنى و باسم عاطف و عالية الغمراوي و مى الشرقاوي و حنان صالح و حسام حسن و عادل سيف .