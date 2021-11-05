شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. 8 مباريات متكافئة فى الجولة الـ6 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بإقامة ثماني مباريات في الثانية والنصف عصر اليوم حيث يستضيف السكة الحديد نظيره المصرية للإتصالات على ملعب الكلية الحربية في اللقاء الأول لجمعة مشهور كمدير فنى للسكة بعد رحيل أمير عزمى مجاهد عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام الترسانة بهدفين نظيفين وتجمد رصيده عند 5 نقاط ، في المقابل يدخل الاتصالات بقيادة هشام زكريا اللقاء في المركز السادس برصيد 8 نقاط في المركز السادس بعد الفوز في الجولة الماضية على بنها بهدفين نظيفين

في الوقت نفسه يخرج الترسانة صاحب المركز 8 برصيد 7 نقاط لمواجهة بورفؤاد صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة في لقاء يبحث فيه الشواكيش عن الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة العروض الجيدة والتقدم في جدول الترتيب على أمل سقوط المنافسين ، كما يستضيف زد اف سى المتصدر برصيد 13 نقطة نظيره الداخلية بقيادة السيد عيد صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط في لقاء القمة يسعى فيه الفريقان لخطف نقاط المباراة من أجل الإبتعاد بالصدارة عن منافسه .

كما يستضيف بتروجت على ملعب بتروسبورت نظيره منتخب السويس في لقاء صعب للفريق البترولى صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، بينما يدخل أبناء الغريب المباراة في المركز الخامس برصيد 8 نقاط ، كما يلتقى بنها مع بلبيس في لقاء الهروب من القاع ، فأصحاب الأرض يحتلون المركز قبل الأخير برصيد نقطتين ، بينما يحتل المنافس المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط .

وفى اللقاء الأول لياسر رضوان كمدير فنى للنصر يستضيف الأخير نظيره المريخ البورسعيدى في لقاء متكافئ بين الفريقين يبحث فيه الطرفان عن نقاط المباراة للتقدم خطوة في جدول الترتيب في ظل حاجتهما الماسة لنقاط اللقاء .

وعلى ملعبه يستضيف وادى دجلة صاحب المركزالسابع برصيد 7 نقاط نظيره القناة صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط في لقاء قوى ، يحاول فيه الفريقان الفوز لمواصلة العروض الجيدة للعودة من جديد لاجواء المنافسة على الصعود ، وتختتم مباريات الجولة عندما يستضيف بورتو السويس على ملعبه نظيره الإنتاج الحربى .