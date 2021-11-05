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اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى لاختيار مجلس جديد

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القاهرة - سامية سيد -  

تُعقد اليوم، الجمعة ،الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى فى القاعة الاولمبية بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة والتى تبدأ فى الثانية من ظهراليوم وتنعقد باكتمال النصاب القانونى للاتحاد ، ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية بند الانتخابات وكذلك مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد ومكافأة المدير المالى والتنفيذى بالاتحاد .

 

تضم قائمة المتنافسين على الرئاسة 3 مرشحين وهم سيف شاهين وفتحى ندا بالإضافة إلى ماجد السيد وفى العضوية 23 مرشحا .

 

يتنافس فى العضوية احمد حمزة و محمد أمين ، و مجدى عبد البديع   و حاتم فودة،  كريم أكرم،  محمد يحيى شعبان،  محمد رضوان،  أمين شعبان ، مجدة عبد المحسن،  حسن توفيق،  محمود ابراهيم،  خالد عبد السلام،  احمد حسن   فكرى محمد العكل ،  طارق رضوان،  طارق ابراهيم،  كرم مأمون ، راشد محمد ، شعبان احمد،  سعد على ، هشام عبد الرحيم زيدان    عادل ابراهيم العسال ، محمد السيد خليل .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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