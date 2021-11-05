شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى لاختيار مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُعقد اليوم، الجمعة ،الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى فى القاعة الاولمبية بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة والتى تبدأ فى الثانية من ظهراليوم وتنعقد باكتمال النصاب القانونى للاتحاد ، ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية بند الانتخابات وكذلك مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد ومكافأة المدير المالى والتنفيذى بالاتحاد .

تضم قائمة المتنافسين على الرئاسة 3 مرشحين وهم سيف شاهين وفتحى ندا بالإضافة إلى ماجد السيد وفى العضوية 23 مرشحا .

يتنافس فى العضوية احمد حمزة و محمد أمين ، و مجدى عبد البديع و حاتم فودة، كريم أكرم، محمد يحيى شعبان، محمد رضوان، أمين شعبان ، مجدة عبد المحسن، حسن توفيق، محمود ابراهيم، خالد عبد السلام، احمد حسن فكرى محمد العكل ، طارق رضوان، طارق ابراهيم، كرم مأمون ، راشد محمد ، شعبان احمد، سعد على ، هشام عبد الرحيم زيدان عادل ابراهيم العسال ، محمد السيد خليل .