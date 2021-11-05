كيف يخطط الأهلي والزمالك لقمة "الماضي"؟ مشهد استثنائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتهى الانتظار، وحان موعد قمة جديدة في كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، على نفس الملعب الذي كان شاهدا على أغلب مواجهات الكبيرين على مدار العقود السابقة.

قمة من الماضي

في مشهد استثنائي تشهد مباراة القمة حضور الجماهير على استاد القاهرة بعد غياب سنوات طويلة، لأسباب مختلفة، كان آخرها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في خوض نهائي القرن بدوري أبطال إفريقيا 2020 بمدرجات فارغة.

الزمالك منظم المباراة يحظي بمؤازرة 1000 مشجع، ومثله تماما يعود للنادي الأهلي جمهوره بنفس العدد، أملا في أن تشهد مباراة الدور الثاني بين الفريقين حضور جماهيري كامل العدد.

المباراة ستنقل بنحو 20 كاميرا مختلفة بأعلى تقنية للبث والعرض، ليحظى الجمهور المصري بصورة رائعة تضاهي التي شاهدوها في مباريات القمة التي أقيمت خارج مصر في أبو ظبي خلال السنوات الماضية، أو مباريات النادي الأهلي في مونديال الأندية.

كيف يخطط موسيماني؟

بدأ موسيماني الموسم بطريقة (3-4-3) ونجحت أمام الإسماعيلي في ليلة اكتساح الأصفر والأزرق برباعية نظيفة، لكنا لم تأت بنفس النتائج أمام البنك الأهلي في المباراة الثانية، ليعود الأحمر لطريقته القديمة (4-2-3-1) ويقتنص فوزا ثمينا بهدف نظيف.

لا يعرف أحد كيف سيلعب موسيماني سوى جهازه المعاون، لكن كل الخيارات متاحة أمامه، سواء باللعب بطريقة مباراة الإسماعيلي، أو الطريقة التي ختم بها مواجهة البنك الأهلي، أو الاعتماد على طريقة ثالثة باللعب بثلاثي في خط الوسط، وتحويل طريقته إلى (4-2-3-1).

بيتسو يخطط لمباغتة باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وجعله يفكر كثيرا قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بالتشكيل وطريقة اللعب، لأنه لا يعرف مثل الجميع كيف سيلعب بيتسو اللقاء.

الأهلي يحظى بقوة هجومية كبرى بعد إضافة الثنائي الإفريقي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني إلى قائمته هذا الموسم، بالإضافة إلى نجومه أمثال أفشة والشحات وشريف، وغيرهم، ويسعى موسيماني لاستغلال كل قوته الهجومية لتحقيق الفوز على الفريق الذي حرمه من التتويج بدرع الدوري الموسم الماضي، وتركه في مرحلة شك أمام جمهوره.

كيف يخطط كارتيرون؟

يعتمد باتريس كارتيرون بصفة دائمة على طريقة (4-2-3-1) على أن يكون التغيير داخل الملعب دون تغيير الطريقة، بأن يدافع ثلاثي الهجوم خلف الكرة وترك المهاجم فقط أمامها، لخلق كثافة في وسط الملعب والأطراف في حالة الدفاع.

كارتيرون مثل بيتسو يتمتع بقوة هجومية هائلة، خاصة بعد عودة مصطفى فتحي وعمر السعيد إلى صفوف الفريق، لينضم إلى أحمد زيزو وأشرف بنشرقي وسيف الجزيري ويوسف أوباما.

يأمل كارتيرون في استغلال ثغرات طريقة موسيماني إذا لعب بثلاثي دفاعي من أجل التحكم بصورة أكبر في وسط الملعب، واللعب خلف الظهيرين عندما يتقدمان للهجوم.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 3 في الدوري الممتاز

التوقيت: 08:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد القاهرة

الحكم: محمد عادل