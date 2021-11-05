شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 16 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة عشر ببطولة دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،البنك الأهلى مع الشمس أكتوبر مع هليوبوليس و الحوار مع الأوليمبى و ستاد المنصورة مع أصحاب الجياد و الأهلى مع سموحة و المعادى مع سبورتنج و الزمالك مع هليوليدو و الجزيرة مع طلائع الجيش .

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365" إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.