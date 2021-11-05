ليون يهزم سلافيا براغ ويتأهل لدور الـ32 في الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قاد المهاجم الجزائري إسلام سليماني فريقه ليون الفرنسي للتأهل إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي بعدما سجل هدفين في الفوز 3/0 على سبارتا براغ التشيكي في رابع جولات المجموعة الأولى، اليوم الخميس.

وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين من ضربة رأسية في الدقيقة 63.