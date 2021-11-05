شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تؤجل انتخابات الطائرة لـ19 نوفمبر لإدراج الشمرلى ومندى فى قائمة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الأولمبية تأجيل انتخابات الكرة الطائرة والتى كان مقرر انعقادها فى الثانية ظهر اليوم الجمعة إلى يوم 19 نوفمبر الجارى، يأتى ذلك من أجل إدراج شريف الشمرلى مرشح الرئاسة، وهويدا مندى مرشحة أمين الصندوق فى الانتخابات، بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بعودتهما للسباق الانتخابى.



خطاب الأولمبية (1)



خطاب الأولمبية (2)

ورفضت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى الانتخابات المقبلة وهويدا مندى مرشح أمين الصندوق على قرار استبعادهما مما تسبب فى لجوئهما إلى مركز التسوية.

وجاء استبعاد الثنائى من الانتخابات وفقا للخطابات التى أرسلها الاتحاد الدولى؛ بسبب مخالفة ترشح الثنائى؛ لعدم أحقيتهما فى ممارسة أى عمل رياضى بسبب عدم إنهاء إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالميزانية بمجلس الاتحاد السابق للحالى، نظرا لعملهما ضمن مجلس عمرو علوانى السابق، ورفع هويدا مندى قضية ضد الاتحاد الأفريقى وهذا مخالفا للائحة، إلا أنهما تقدما بأوراق تثبت صحة موقفهما للتسوية والتحكيم.

وجاء فى الخطاب الذى صدر من الاتحاد الدولى أنه فى حالة عدم استبعاد الثنائى سيتم تعرض الاتحاد المصرى للإيقاف، ولكن تقديم الأوراق أثبت أحقيتهما فى الانتخابات وفقا لرؤية مركز التسوية والتحكيم.