شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مرشحا يتنافسون فى انتخابات نادى الجياد بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم الجمعة العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدراة جديد يمثل نادى أصحاب الجياد في الفترة المقبلة، حيث يتنافس على مقاعد عضوية رئيس مجلس إدارة النادى 4 مرشحين، هم سيد سمرة، سمير عبد الحميد، أحمد والي، أشرف أمين قاسم.

بينما يتنافس على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادى أصحاب الجياد 3 مرشحين هم عادل رجب، كمال طلبة، مصطفى غالي، كما يشهد سباق المنافسة على منصب أمين الصندوق الصراع بين 2 مرشحين هما ماجد الفحام، أحمد أبو المجد.

ويتنافس على مقعد العضوية فوق السن 20 مرشحا بينهم 4 سيدات، فيما يتنافس على مقعد العضوية تحت السن 9 مرشحين، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات نادى أصحاب الجياد 45 ألفا و219 عضوا، وستتم عمليات التصويت فى 50 لجنة.