شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتوج بجائزة رجل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى لنادى بيراميدز، عبر تويتر، صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد، بعد قيادته للفريق للفوز على الاتحاد السكندرى، بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس، على إستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسى للفريق السماوى عبر تويتر، صورة للسعيد مع جائزة رجل المباراة، صحبها بتعليق: " هو تانى، هو عبد الله السعيد، هو رجل مباراة الليلة".





وعبر عبد الله السعيد، قائد فريق نادى بيراميدز، عن سعادته البالغة بالثلاثية والانتصار الكبير على حساب الاتحاد السكندرى، مشددا على أن الفوز مهم للغاية كونه الثالث تواليا فى الدورى، والفريق لديه هدف واحد وهو الفوز فى جميع مبارياته.

وشدد السعيد فى تصريحات له بعد المباراة، على أن الفريق لم يقدم أفضل أداء ممكن له فى ظل غياب التركيز لبعض الوقت، ولكن خبرة اللاعبين حسمت المباراة فى النهاية لصالح بيراميدز، ومكنت الفريق من حصد 3 نقاط مهمة فى المنافسة على لقب الدوري.





وفاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، افتتح التسجيل لبيراميدز الفلسطينى محمود وادى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء فى الدقيقة 59 ثم اختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز فى الدقيقة "90 +4".

ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية فى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة فى الدورى وتركه فى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.