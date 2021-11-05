شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مباراة القمة الفرصة الأخيرة لـ موسيمانى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك قد تكون الفرصة الأخيرة لمدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، وإزالة جزء كبير من الضغوط من عليه من قبل الجماهير عقب خساراة بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى وبطولة السوبر المحلى أمام طلائع الجيش.

وأضاف سيد معوض، خلال تصريحات تليفزيونية: "مباراة القمة تأتي في ظروف جيدة للفريقين الأهلي والزمالك يمران بفترة جيدة وبداية الدوري لهما كانت جيدة للغاية، حيث حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين، ومدربا الأهلي والزمالك تحت ضغط في تلك المباراة لكنها ستكون مؤثرة فى رأيي في مستقبل موسيماني والفوز يضمن له استقرار أكثر ورفع ضغوط كبيرة من عليه".

وأشار سيد معوض إلى أن موسيماني خسر بطولة الدوري الموسم الماضي، ثم خسر بطولة السوبر قبل انطلاق الموسم الحالي وهو ما أثار شكوك الجماهير في قدراته الفنية، ويحتاج للفوز حتى يعيد ثقة تلك الجماهير. وعن باتريس كارتيرون قال: "من المدربين الجيدين جدًا وصنع الفارق مع الزمالك والتغييرات الإدارية في النادي وارد يكون لها تأثير بعض الشيء، وخسارة مباراة مثل القمة أمام الأهلي مع وجود مجلس إدارة آخر قد يؤثر على الاستقرار".

واختتم سيد معوض حديثه: "الأهلي يمر بفترة تذبذب بعض الشيء، بدأ الدوري أمام الإسماعيلي بشكل فني عال، بعد ذلك مباراة البنك الأهلي كان بها بعض اللغط وهو ما يؤكد على تذبذب الأداء تحت قيادة موسيماني".