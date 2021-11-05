مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5/ 11 / 2021 والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تشهد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى لقائين آخريين ، حيث يلتقى فيوتشر مع النادى المصري، بينما يستضيف سموحة فريق إيسترن كومباني، فيما يحل إنبي ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة.

سموحة وايسترن كومباني

يستضيف فريق سموحة، نظيره ايسترن كومباني، في اللقاء الذي يقام على استاد الإسكندرية في تمام الثالثة عصراً، حيث يسعى الفريق السكندري إلى حصد النقاط الثلاث، بينما يبحث إيسترن كومباني عن أول ثلاث نقاط له بالدوري العام.

وطالب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة لاعبي الفريق، بضرورة حصد النقاط الثلاث بحثاً عن أول فوز بالدوري العا بعد التعادل في أول جولتين أمام الاتحاد السكندري ثم النادي المصري، وشدد سامي على أهمية الفوز لتأمين مركز الفريق بمسابقة الدوري العام واستعادة مكانته الطبيعية.

على الجانب الآخر، طالب علاء نوح المدير الفني لإيسترن كومباني، لاعبي الفريق، بخطف أول 3 نقاط في الدوري للفريق على حساب سموحة، بعد تلقي هزيمتين متتاليتين أمام المقاولون ثم غزل المحلة، وشدد نوح على أهمية الفوز للخروج من سلسلة النتائج السلبية وتصحيح المسار وإكساب الفريق الثقة اللازمة لتحقيق الهدف بالبقاء في الدوري.

غزل المحلة وإنبي

في تمام الخامسة والنصف مساءً يحل فريق إنبي ضيفاً على غزل المحلة، في اللقاء الذي يقام على استاد المحلة، حيث يبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة الانتصارات وكذلك إنبي.

وطالب محمد عودة المدير الفني لفريق المحلة، لاعبي الفريق بضرورة استغلال عامل الأرض وحصد الثلاث نقاط أمام إنبي، ومواصلة العروض القوية بعد الفوز في الجولة الثانية على إيسترن كومباني.

وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بضرورة انتزاع النقاط الثلاث من زعيم الفلاحين لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب.

فيوتشر والمصري

ويلتقي فريق فيوتشر مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الخامسة والنصف عصراً في اللقاء الذي يستضيفه استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يبحث فيوتشر هن تصحيح المسار، بينما يسعى المصري إلى حصد أول ثلاث نقاط في الدوري العام.

وطالب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يعود سعد سمير إلى قيادة فيوتشر في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح الدوري أمام فاركو.

وعلى الجانب الآخر طالب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة تحقيق الانتصار الأول في الدوري العام بعد التعادل في أول جولتين أمام غزل المحلة ثم سموحة، وذلك لمنح الفريق دافع إيجابي قبل استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.

الأهلي والزمالك

يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مواجهة مثيرة حيث يسعى كل فريق إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب غريمه التقليدي، ويدخل الفريقان اللقاء محقيين العلامة الكاملة حتى الآن بالدوري، حيث فاز الأهلي في أول جولتين على الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ليتصدر جدول مسابقة الدوري مبكراً، بفارق الأهداف عن الزمالك حامل لقب النسخة الماضية والذي فاز في أول جولتين على حساب إنبي ثم طلائع الجيش.

وفرض بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حظراً إعلامياً على لاعبي القلعة الحمراء لفرض حالة من التركيز داخل المعسكر الأحمر، ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة كابتن الفريق محمد الشناوي الذي غاب عن أول جولتين بالدوري بسبب الإصابة.