شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يكشف سبب تعيين 3 حكام فيديو فى مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح عصام عبد الفتاح، رئيس لحنة الحكام، سبب تعيين لجنة الحكام لـ 3 حكام فيديو في مباراة القمة المرتقب إقامتها في تمام الثامنة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "أتمنى أن يؤدي التحكيم المصري ما عليه فى مباراة القمة وأن يقدم الفريقان مباراة تليق بالكرة المصرية".

وأضاف: "لا نقوم بعمل ترضية لأحد، ولم نعين 3 حكام بالفار للترضية للأهلي والزمالك، ولكن حطينا حكم احتياطي للمساعدين، لربما تعرض أي حكم من المساعدين للإصابة، وسامي هلهل سيتواجد خارج غرفة الفار، مع الحكم الرابع، ليكون حكم بديل فقط في حالة إصابة أحد المساعدين، ونسعى لتعميم هذا الأمر".

وواصل: "كأسرة تحكيم نحترم جميع الفرق والكبير والصغير، ولدينا خطأ واحد فقط في 5 مباريات أقيمت اليوم ولا أريد أن أذكر أسماء الحكام، وهذا شئ مقبول".

واختتم: "هناك حكام تعرضوا للإيقاف لأنهم تعرضوا لاعتراضات صارخة ولم يتخذوا موقف، فقلت لهم ريحوا شوية لأن هيبة التحكيم أهم".