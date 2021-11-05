شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: طلائع الجيش لم يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، أن فريق طلائع الجيش لم يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "طلائع الجيش لم يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون وكان يجب إنذار كريم الطيب لادعاء التعرض للإعاقة".

أضاف: "أتفق مع قرار إبراهيم نور الدين في طرد حسن الشامي لاعب المقاولون، لأنه قدمه نزلت على وجه لاعب الطلائع".

وواصل متحدثاً عن مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة: "ضربة جزاء بيراميدز صحيحة بسبب تهور لاعب الاتحاد، ومحمد معروف لم يخطئ في تطبيق القانون خلال اللقاء، ونحيي طاقم فيديو الفار، وركلة جزاء بيراميدز الثانية كان يجب أن تعاد لدخول لاعبي الفريقين إلى منطقة الجزاء، والكرة اصطدمت بيد علي جبر اليسرى ولكنها كانت في الوضع الطبيعي ولذلك لم يستحق الاتحاد ركلة جزاء".