شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت: الزمالك يصرف مستحقات آخر 4 مباريات للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد رزق، مراسل أون تايم سبورت، أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حرص على حضور مران الفريق الخميس استعداداً لمباراة النادي الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام في الثامنة مساء الجمعة.

وقال مراسل أون تايم عبر برنامج "ملعب أون تايم" إن لجنة إدارة الزمالك قررت صرف مكافآت آخر 4 مباريات خاضها الفريق، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك مساء الجمعة في قمة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري، في المباراة التي تشهد إدارة تحكيمية مصرية، بسبب عدم تقدم كلا الناديين لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة القمة 123.

يذكر أن آخر مواجهتين للقمة أدارهم طاقم حكام مصري في الموسم الماضي، والمفارقة أن الأهلي لم يخسر إلا مرة واحدة في تاريخ مواجهات القمة في وجود صافرة مصرية، وجاءت نتائج الأهلي في مباريات القمة بالصافرة المصرية بتحقيق 4 انتصارات وهزيمة وحيدة و3 تعادلات.

وأبرز مواجهات القمة بصافرة مصرية في موسم 1982 وهي مباراة القمة التي أدارها الراحل محمد حسام الدين وانتهت بالتعادل السلبي، وهذه المواجهة التي أثارت حالة من الجدل لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، لاسيما وأن الحكم المساعد عبد الرؤوف عبد العزيز ألغى هدفاً شرعياً لحسن شحاتة نجم الزمالك السابق في شباك الأهلي، حيث كان الأحمر يحتاج إلى التعادل فقط لتأمين لقبه الثامن عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز والرابع على التوالي، بينما يحتاج الأبيض للفوز لتحقيق لقبه الخامس لأن فوز الفريق الأبيض بأي نتيجة يحصد له الدوري بفارق الأهداف، ولكن تعادل الفريقين ليكون اللقب لصالح الأهلي.