شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: طارق مصطفى مديرا فنيا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى مدحت شلبى أن طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق طلائع الجيش خلفا لعبد الحميد بسيونى، الذى اعتذر عن استكمال المهمة.

وقال شلبى خلال برنامج مساء أون الذى يقدمه على قناة أون تايم سبورت، إن هناك جلسة جمعت طارق مصطفى مساء الخميس لتولى المهمة الفنية للفريق خلال المباراة المقبلة، وهو ما نما إلى علم عبد الحميد بسيونى، لذلك اعتذر عن الاستمرار، وأضاف شلبى: "والله أعلم مدى صحة المعلومة".

وتقدم بسيونى باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش، عقب تراجع النتائج في بداية الموسم الجاري، تاركاً الفريق متوجاً بأول لقب في تاريخه وهو كأس السوبر المصري، والذي توج به الطلائع قبل بداية الموسم الجاري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.