شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف سبب استبعاد كهربا من القمة: اللاعب ليس مُعاقبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير السبب الرئيسي في استبعاد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، من مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي تقام في تمام الثامنة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام على استاد القاهرة الدولي.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن استبعاد موسيماني لكهربا بسبب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم": كهربا ليس معاقبا لا يوجد أي عقاب على كهربا، واستبعاده بسبب فني في هذا اللقاء بالتحديد، وموسيماني يرى أن كهربا يكون عصبيا في هذا اللقاء بالتحديد، واللقاء بحاجة لالتزام تكتيكي غير عادي، وكهربا يهتم بالهجوم على جانب الدفاع لذلك تم استبعاده". وواصل: "كهربا منذ آخر خصم تعرض له من الأهلي ملتزم بنسبة مائة في المائة".