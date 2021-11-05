شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يخضع لأشعة على العضلة الأمامية لتحديد إصابته ومدة غيابه عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز، تفاصيل إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، مؤكدا أن إكرامي شعر بشد في العضلة الأمامية وهو ما جعله يفضل المغادرة وعدم استكمال لقاء الاتحاد السكندري بالدوري.

وأضاف المدرب العام لفريق بيراميدز في تصريحات تليفزيونية:" إكرامي سيخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن المستطيل الأخضر وننتظر تحديد فترة ابتعاده عن الملاعب في الساعات القادمة".

وتابع: "ليس لدينا أزمة في حراسة المرمى فلدينا حارسان مميزان وهما مهدي سليمان وأحمد دعدور بجانب الحارسين الصاعدين عبد الرحمن أيمن ويوسف نادر".

واشتكى إكرامى من إصابة عضلية على مستوى القدم اليسرى، ليقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خروج الحارس والدفع بالمهدى سليمان بديلا عنه.

وفاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبراميدز الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط

شهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى واقعة مثيرة من الحكم محمد معروف الذى احتسب ركلة جزاء لزعيم الثغر في الدقيقة 55 ثم يلغيها ويعود للعبة سابقة لضربة جزاء سيد البلد وهي سقوط محمد حمدي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها ركلة جزاء للفريق السماوى في الدقيقة 57.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى :حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي،خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي،خط الهجوم: محمود وادي.

بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة كالتالى: في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: صبري رحيل، السعيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح،خط الوسط: مروان عطية، أحمد مانجا، خالد الغندور،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو، فوزي الحناوي.