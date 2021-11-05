شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الاتحاد السكندرى خسر بفعل فاعل أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، إن فريقه تعرض لأخطاء كبيرة أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوى بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأضاف العميد في تصريحات بعد المباراة: "عندما نقترب من الفوز تحدث بعض الأمور التي لم تكن في أيدينا، مفيش فايدة، مجلس الإدارة يفعل كل شيء، وأتحدث بكل هدوء، لقد خسرنا بفعل فاعل، وهذا كل ما يمكنني قوله عن هذه المباراة".

وأوضح حسام حسن أن الاتحاد السكندرى قدم مستواه الحقيقي في الشوط الأول مؤكدا أن الفريق تعرض للظلم بسبب ركلة الجزاء التي تحولت من صالحه إلى ضده، مشددا:"سعيد بأدائنا خاصة في الشوط الأول وقدمنا كل شيء لدينا أمام فريق لديه ميزانية ضخمة".

وشهدت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى واقعة مثيرة من الحكم محمد معروف الذى احتسب ركلة جزاء لزعيم الثغر في الدقيقة 55 ثم يلغيها ويعود للعبة سابقة لضربة جزاء سيد البلد وهي سقوط محمد حمدي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء ويحتسبها ركلة جزاء للفريق السماوى في الدقيقة 57.

افتتح التسجيل لبيراميدز الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز فى الدقيقة "90 +4".

ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

واشتكى إكرامى من إصابة عضلية على مستوى القدم اليسرى، ليقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خروج الحارس والدفع بالمهدى سليمان بديلا عنه.