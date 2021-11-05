شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وكارتيرون وجهاً لوجه قبل موقعة القمة 123.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله قطبي الكرة المصرية الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ونستعرض أبرز مقدمه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وكذلك باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الأرقام التالية:



موسيماني وكارتيرون

موسيماني

السن: 57 سنة

بطولاته مع الأهلي: 5 ألقاب وبرونزية مونديال الأندية

قاد الأهلي في: 68 مباراة

فاز في: 48 مباراة

خسر: 5 مباريات

تعادل في: 15 مباراة

أكبر نتيجة حققها مع الأهلي: 6/1 على حساب الحرس الوطني في أفريقيا

كارتيرون "قاد الزمالك في ولايتين"

السن: 51 سنة

بطولاته مع الزمالك: 3 ألقاب

قاد الزمالك في: 61 مباراة

فاز في: 42 مباراة

خسر في: 5 مباريات

تعادل في: 14 مباراة

أكبر نتيجة حققها مع الزمالك: 4/0 على توسكر الكيني