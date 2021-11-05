بعد الطرد أمام الطلائع.. حسن الشامي يدافع عن نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

علق حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب، على واقعة طرده في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، ووجه رسالة إلى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، الذي اتهمه بتعمد الإيذاء.

وكان المقاولون تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1-1 مساء الخميس في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة طرد حسن الشامي لاعب "ذئاب الجبل" في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف على عبد الرحمن أسامة "شيكا".

وقال حسن الشامي في تصريحات لـ"يلاكورة": "كانت كرة مشتركة، فقدت توازني بعدما قفزت إلى أعلى ولم أكن أقصد الإيذاء".

ورد الشامي على ما قاله أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" بخصوص استحقاق تعمد لاعب المقاولون للطرد بداعي تعمد إيذاء الخصم، وذلك بقوله: "إن كنت أتعمد الإيذاء كان حذائي بالكامل سيصطدم بوجهه".

وأضاف: "أعاتب أحمد الشناوي الذي يفترض أنه خبير تحكيمي، كيف يقول إنني لاعب مؤذي وتعمدت إلحاق الضرر بالخصم؟، يجب ألا يدخل في نيتي".

وتابع: "إبراهيم نور الدين (حكم اللقاء) تحدث معي وقال لي أنت لاعب محترم وأعلم أنك لا تقصد إيذاءه، ولكن قدمك لمست وجهه يا حسن".

وفي ختام تصريحاته قال لاعب المقاولون إلى أنه رد على الحكم بقوله: "كنت أحاول أن أتجنب الاصطدام به، قد ينكسر ساقي إذا لم أقم بذلك".