فتحي: مباريات الدوري صعبة.. وننافس على كل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب فريق بيراميدز، أحمد فتحي، إن كل المباريات بالنسخة الجارية من الدوري صعبة ولاتوجد مباراة سهلة.

وأضاف فتحي في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، مساء اليوم الخميس:"الشوط الأول أمام الاتحاد لم نكن جيدين ولكن أختلف الأمر في الشوط الثاني ونأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وفاز بيراميدز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتابع لاعب بيراميدز:"مازالنا في بداية الدوري، جميع الفرق جيدة ونسأل التوفيق من الله وما عليك سوى فعل ما عليك وتجتهد ولديك لاعبين جيدين وجهاز فني وإدارة محترمة لذا نعمل على المنافسة في كل البطولات".

وتطرق فتحي في تصريحات لمشاركة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قائلًا:"الحمدلله أنهينا مباراتي ليبيا، كانتا مباراتين صعبتين لأن ليبيا كانت منافسنا، وإن شاء الله نفوز في مباراة من القادمتين ونصعد".