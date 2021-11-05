الدوري الأوروبي: الجزائري سليماني يقود ليون إلى ثمن النهائي ووست هام يتعثر

تأهل نادي ليون الفرنسي اليوم الخميس إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عقب فوزه على سبارتا براغ التشيكي 3-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.



وسجل كل من الجزائري إسلام سليماني (61 و63) والكاميروني كارل توكو ايكامبي ثلاثية الفريق الفرنسي الذي يتصدر المجموعة بـ12 نقطة.



ولحساب ذات المجموعة، تعادل غلاسكو رينجرز الإسكتلندي مع مضيفه بروندبي الدنماركي 1-1.



وفي المجموعة الثامنة، سقط وست هام يونايتد الإنكليزي في فخ التعادل أمام مضيفه غنك البلجيكي 2-2.



ووجد وست هام يونايتد نفسه متخلفاً بهدف مبكر سجله الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يمنحه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة التقدم بثنائية في الدقيقتين 59 و82، لكن لاعب وسطه الدولي التشيكي توماس سوتشيك حرمه من النقاط الثلاث وبطاقة التأهل بتسجيله هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (88).



وعزز وست هام يونايتد موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام غنك الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة دينامو زغرب الكرواتي ورابيد فيينا النمسوي.



وفي مباراة أخرى، بالمجموعة الثالثة، حقق نابولي الإيطالي انتصاراً عريضاً على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 4-1.



وافتتح الأذري ماهر امريلي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة ثم قلب الفريق الإيطالي الطاولة على ليغيا مسجلاً رباعية بواسطة كل من البولندي بيوتر زيلينسكي (51 من ركلة جزاء) والبلجيكي درايس ميرتينز (75 من علامة الجزاء) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (79) والجزائري آدم وناس (90).



(وكالات)