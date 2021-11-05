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الامارات | 5 ملايين يورو تقف عائقاً أمام عودة تشافي إلى برشلونة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحف «ماركا» و«سبورت»، أن نحو خمسة ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي، تقف عائقاً في المفاوضات بين الناديين من أجل عودته لتدريب برشلونة. وكان وفد من برشلونة سافر إلى الدوحة، أمس، ودخل في مفاوضات مع مسؤولي السد من أجل السماح برحيل تشافي، لكن الشرط الجزائي لايزال عائقاً في المفاوضات، أمام إصرار السد على استمرار مدربه معه حتى نهاية الموسم الجاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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