الامارات | كأس «الهالوين» للبولو يختتم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «الهالوين» للبولو يختتم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، عصر اليوم، اللقاء الختامي لكأس الهالوين السنوي، بإقامة مباراتين تجمع الاولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومنافسه التقليدي فريق هيسكث بقيادة الأرجنتيني توماس اريارتي، فيما تقام المباراة الثانية بين فريق بن دري بقيادة خالد بن دري، ونظيره مهرة بقيادة طارق الحبتور.

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