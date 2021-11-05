الامارات | البطائح يتطلع إلى صدارة «الهواة» من بوابة مسافي

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتطلع إلى صدارة «الهواة» من بوابة مسافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق البطائح ضيفه مسافي، الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، في قمة الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، وعينه على صدارة الدوري، كما يلعب في التوقيت نفسه، الرمس مع مصفوت، والتعاون مع الذيد، بينما يلعب عند الرابعة و50 دقيقة الحمرية مع الفجيرة. ويتصدر العربي ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة، يليه البطائح ودبا الحصن، ولكل منهما 10 نقاط. ويتطلع البطائح لمواصلة مشواره المميز، واقتناص الصدارة المؤقتة، بانتظار نتيجة العربي مع الجزيرة الحمراء غداً، بينما فوز مسافي سيضعه في مكان مميز بالدوري. ويبحث الحمرية عن فوز لاستئناف نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية، بينما يعول الفجيرة على فوز يصعد به للمراكز المتقدمة، كما يتطلع التعاون إلى أول فوز له على ملعبه في الموسم الحالي، ويتطلع الذيد إلى ثالث انتصار له في الموسم الحالي. وستكون مباراة الرمس مع مصفوت مهمة للفريقين بشكل بارز، لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي.

• 12 نقطة للعربي في الصدارة، يليه البطائح ودبا الحصن بـ10 نقاط.

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