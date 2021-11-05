الامارات | «السلة» تحتفي بميلاد قيس عمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلة» تحتفي بميلاد قيس عمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت أسرة كرة السلة الإماراتية والخليجية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بيوم ميلاد نجم المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، قيس عمر، في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها عمر في أوساط اللعبة، جراء موهبته التي قادته ليصبح أحد أفضل لاعبي الارتكاز في المنطقة الخليجية، بجانب الإنجازات التي حققها مع «فرسان دبي»، وأبرزها الثلاثية التاريخية ببطولة الأندية الخليجية بين عامي 2015 و2017.

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