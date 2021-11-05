الامارات | القبيسي تتوشح بعَلم الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي تتوشح بعَلم الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت السائقة الإماراتية الشابة حمدة القبيسي، في ختام موسم سباقات «الفورمولا 4» الإيطالي للسيارات، على التوشح بعلم الإمارات، وهي في الزي الرسمي لفريق السباقات «بريما»، في تعبير عن اعتزازها بـ«يوم العلم»، ومشاركتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ترافقت بكتابتها باللغة العربية: «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

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