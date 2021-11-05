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الامارات | القبيسي تتوشح بعَلم الإمارات

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي تتوشح بعَلم الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت السائقة الإماراتية الشابة حمدة القبيسي، في ختام موسم سباقات «الفورمولا 4» الإيطالي للسيارات، على التوشح بعلم الإمارات، وهي في الزي الرسمي لفريق السباقات «بريما»، في تعبير عن اعتزازها بـ«يوم العلم»، ومشاركتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ترافقت بكتابتها باللغة العربية: «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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