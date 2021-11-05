الامارات | روجيه ميلا: في كل زيارة لدبي أجد الجديد والمبهر

شكرا لقرائتكم خبر عن روجيه ميلا: في كل زيارة لدبي أجد الجديد والمبهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب النجم الكاميروني روجيه ميلا عن سعادته بزيارة الدولة وحضور فعاليات «إكسبو دبي 2020» الحدث العالمي الأكبر الذي يجمع العالم في مكان واحد.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «أكد اللاعب العالمي أنه يحرص دائماً على زيارة الدولة، وأنه يجد دائماً الجديد والمبهر في كل زيارة للدولة، مشيراً إلى أنه اختار دبي لتكون المكان الأنسب لصناعة مستقبل ولده الكروي، حيث إنه ألحق ابنه في إحدى أكاديميات كرة القدم الشهيرة في دبي للتدرب فيها».

جاء ذلك أثناء زيارة ميلا لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث كان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

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