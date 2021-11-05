الامارات | الإمارات ترسم خريطة المستقبل للغولف العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسم خريطة المستقبل للغولف العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع عدد من كبار المسؤولين في رياضة الغولف على مختلف المستويات الدولية والقارية والإقليمية في تجمّع استثنائي تنفرد به الدولة لبحث ومناقشة مستقبل رياضة الغولف على مستوى العالم، وذلك خلال وجودهم في منافسات النسخة الـ12 من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف للهواة، المقامة في نادي خور دبي للغولف واليخوت في دبي، بمشاركة لاعبين بارزين يتنافسون على كسب بطاقات التأهل إلى بطولة الأساتذة للمحترفين الأميركية الأكبر في العالم، والبطولة البريطانية بنسختها الـ150 في العام المقبل.

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