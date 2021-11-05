شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون عبد القادر مفاجأة الأهلي فى القمة 123؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه في القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، ويبحث مع معاونيه الاستقرار على أفضل تشكيل متاح للمشاركة أساسيا في القمة.

ومن بين الحلول المطروحة يفكر موسيماني في الدفع بأحمد عبد القادر للتواجد في الخط الأمامي بالأهلي في القمة 123، ليكون مفاجأة للزمالك في الموسم الجديد، لاسيما أنه لم يسبق لعبد القادر المشاركة أساسيا مع الأهلي منذ بداية الدوري، وامتفى موسيماني بالدفع به احتياطيا.

ويرغب موسيماني في مباغتة الزمالك وإجراء مناورة فنية على تشكيل الأهلي تربك حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض في دراسة منافسه جيدا، حتى يتمكن موسيماني من حسم لقاء القمة لصالحه.

ويختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسي مساء اليوم، حيث ينوي موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

ويفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.