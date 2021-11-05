شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد بعد الفوز على الاتحاد: حصدنا 3 نقاط مهمة فى المنافسة على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالثلاثية والانتصار الكبير على حساب الاتحاد السكندري، مشددا على أن الفوز مهم للغاية كونه الثالث تواليا في الدوري، والفريق لديه هدف واحد وهو الفوز في جميع مبارياته.

وشدد السعيد فى تصريحات له بعد المباراة على أن الفريق لم يقدم أفضل أداء ممكن له في ظل غياب التركيز لبعض الوقت، ولكن خبرة اللاعبين حسمت المباراة في النهاية لصالح بيراميدز، ومكنت الفريق من حصد 3 نقاط مهمة في المنافسة على لقب الدوري.

وأشار إلى أنه يجتهد ويقدم كل شيء ممكن لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز والانتصارات بجميع المباريات، وفخور بأرقامه وأهدافه ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات ومواصلة المسيرة حتى النهاية والتقدم خطوات أكبر في جدول الترتيب في ظل سعي بيراميدز للمنافسة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.