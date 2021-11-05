شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم 6 جنسيات فى مباراة القمة غدا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم فريق النادي الأهلي جنسيات مختلفة قبل مباراة الزمالك المقرر لها غدا، الجمعة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري ، فالأهلي يضم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، والتونسي على معلول، والمغربي بدر بانون، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي آليو ديانج.

وبذلك يكون فريق الأهلي لديه 6 جنسيات في مباراة القمة غداً وهى جنوب أفريقيا، بلجيكا، تونس، المغرب، مالي وموزمبيق.

على صعيد متصل، يُفضّل بيتسو موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق خلال مباراة الزمالك غداً في الدوري المصري ، حيث يميل المدير الفني للاستعانة بالثلاثي ، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويرغب موسيماني في تأمين خط الوسط بشكل قوي خاصة في ظل امتلاك الزمالك لاعبين لديهم سرعات عالية وقدرات فنية خاصة لذا يحاول إيقافهم في مباراة القمة المقرر لها الثامنة من مساء غداً، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون حالياً خطة لعب الأهلي في مباراة القمة المرتقبة حيث يأمل الجهاز الفني في الوصول إلى خطة لعب مناسبة يحقق بها الفريق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات فى بطولة حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولتين الأولى والثانية لبطولة الدورى.