شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يستعد للقمة 123 أمام الأهلي: أراكم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر، موضحاً استعداداته الأخيرة لمباراة القمة أمام الأهلي، والتي تقام غداً في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام. وعلق بن شرقي على الصورة قائلاً: أراكم غداً.



أشرف بن شرقي



بن شرقي

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذى أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلى، بينما تولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين قبل بدء التدريبات الفنية تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتضم قائمة الزمالك للقاء الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.