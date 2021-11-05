شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 4\11\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد 3 لاعبين في صدارة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف وهم عبدالله السعيد ومحمد هلال لاعب البنك وأوجاسينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، بعد انتهاء مباريات اليوم فى الجولة الثالثة من البطولة المحلية.

وأقيمت اليوم 4 مباريات فى بطولة الدورى، انتهت بفوز بيراميدزعلى الاتحاد السكندرى بثلاثية، وتعادل المقاصة سلبيا مع سيراميكا، وفاز الجونة على فاركو بهدف، بالإضافة إلى تغلب البنك الاهلى على الإسماعيلى بهدف دون رد.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

عبد الله السعيد بيراميدز 3

مابولولو الاتحاد السكندري 3

محمد هلال البنك الاهلى 3

أحمد سيد الزمالك 2

وليد الكرتي بيراميدز 2

بيرسي تاو الأهلي 2

هشام نبوي غزل المحلة 2

عمر السعيد الزمالك 2

أحمد رفعت فيوتشر 2