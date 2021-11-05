شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافأة للاعبى البنك الأهلى عقب الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي البنك الأهلى صرف مكافأة للاعبى الفريق عقب الفوز على الإسماعيلى في الأسبوع الثالث من فعاليات بطولة الدورى الممتاز طبقا للائحة الفريق التي تنص على صرف مكافات فورة للاعبين حال تحقيق الفوز لتحفيز اللاعبين.

وطالب مسئولي البنك الأهلى اللاعبين بالحفاظ على هذ المستوى و الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والحصول على مركز متقدم بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز .

وحقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الاسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 69 حيث أستغلال كرة عرضية من زميلة موسى دياورا و حاول مدافعي الإسماعيلي تشتيت الكرة لتصل إلى هلال الذي سجل الكرة برأسه في الشباك بمرمى محمد فوزى .

وبهذة النتيجة يصل فريق البنك الاهلى للنقطة السادسة عقب الفوز فى مباراتين على طلائع الجيش و الاسماعيلى والهزيمة أمام الاهلى بينما يظل الاسماعيلى بدون نقاط حيث تلقى الهزيمة فى ثلاث مباريات الاهلى و سيراميكا و البنك الاهلى