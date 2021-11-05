شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123.. تاريخ كبير للقطبين في منافسات الدورى " إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المتعة والإثارة في الدوري العام، عندما يلتقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة في لقاء لا يخلو من الندية والتحدي، في واحد من أهم وأشهر الديربيات العربية والأفريقية وأكثرها جماهيرية.

وتعد هذه القمة رقم 123 فى تاريخ لقاءات القطبين بالدورى العام، حيث سبق وخاض الأهلى والزمالك 122 مباراة سابقة فى البطولة المحلية.

الأهلي والزمالك تواجها في: 122 مباراة بالدوري

فاز الأهلى في: 46 مباراة

فاز الزمالك في: 27 مباراة

تعادل الفريقان في: 49 مباراة

سجل لاعبو الأهلي: 152 هدفاً

سجل لاعبو الزمالك: 105 أهداف

في كأس مصر

التقى الأهلى والزمالك في: 32 مباراة

فاز الأهلى في: 16 مباراة

فاز الزمالك في: 10 مباريات

تعادل الفريقان في: 6 مباريات

سجل لاعبو الأهلي: 57 هدفاً

سجل لاعبو الزمال:46 هدفاً

في دوري أبطال أفريقيا

التقى الأهلي والزمالك في: 9 مباريات

فاز الأهلى في: 6 مباريات

تعادل الفريقان في: 3 مباريات

سجل لاعبو الأهلى: 17 هدفاً

سجل لاعبو الزمالك: 9 أهداف

في كأس السوبر الأفريقي

والتقى الأهلي والزمالك مرة واحدة

فاز بها الزمالك بعد تغلبه على الأهلى بهدف نظيف

في كأس السوبر المصري

التقى الأهلى والزمالك في: 7 مباريات

فاز الأهلى في: 3 مباريات

وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء أنصفت كل فريق مرتين على حساب الآخر.