شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات القمة بصافرة مصرية.. 4 انتصارات للأهلي وفوز وحيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك غدا الجمعة في قمة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري، في المباراة التي تشهد إدارة تحكيمية مصرية، بسبب عدم تقدم كلا الناديين لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة القمة 123.

يذكر أن آخر مواجهتين للقمة أدارهم طاقم حكام مصري في الموسم الماضي، والمفارقة أن الأهلي لم يخسر إلا مرة واحدة في تاريخ مواجهات القمة في وجود صافرة مصرية، وجاءت نتائج الأهلي في مباريات القمة بالصافرة المصرية بتحقيق 4 انتصارات وهزيمة وحيدة و3 تعادلات.

وأبرز مواجهات القمة بصافرة مصرية في موسم 1982 وهي مباراة القمة التي أدارها الراحل محمد حسام الدين وانتهت بالتعادل السلبي، وهذه المواجهة التي أثارت حالة من الجدل لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، لاسيما وأن الحكم المساعد عبد الرؤوف عبد العزيز ألغى هدفاً شرعياً لحسن شحاتة نجم الزمالك السابق في شباك الأهلي، حيث كان الأحمر يحتاج إلى التعادل فقط لتأمين لقبه الثامن عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز والرابع على التوالي، بينما يحتاج الأبيض للفوز لتحقيق لقبه الخامس لأن فوز الفريق الأبيض بأي نتيجة يحصد له الدوري بفارق الأهداف، ولكن تعادل الفريقين ليكون اللقب لصالح الأهلي.

فيما أدار الحكم الدولي السابق قدري عبد العظيم مباراة القمة يوم 25 يونيو 1996 انتهت مباراة القمة بانسحاب الزمالك من المباراة، حيث تقدم الاهلي بهدف أولا عن طريق الغاني أحمد فيليكس ثم جاءت الدقيقة 86 عندما أحرز حسام حسن مهاجم الأهلي في مرمي نادر السيد حارس الزمالك وقتها لينقلب الملعب رأسا علي عقب بسبب اعتراض مسؤولي الأبيض ولاعبيه ومجلس ادارته علي الهدف بداعي وجود تسلل علي مهاجم الأهلي.

ومع إصرار الحكم على احتساب الهدف وشعور مسئولي الزمالك بانتهاء اللقاء لصالح الأهلي، اتخذ مجلس إدارة النادي الأبيض وقتها برئاسة المستشار جلال إبراهيم قرارا بالانسحاب من المباراة بسبب الظلم الذي وقع على ناديه.

وفى عام ١٩٩٦ أدار جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى انتهت بالتعادل السلبي.

بعد غياب 18 عاما عاد التحكيم المصري لإدارة مباريات القمة بصافرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين موسم 2014، في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه أحمد توفيق لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه.

كما أدار الحكم محمد فاروق مباراة السوبر المصري التى جمعت الأهلي والزمالك يوم 14 سبتمبر 2014، في كأس السوبر المصري الذي توج به الأهلي، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)..

وأدار الحكم محمد الحنفي مباراة نهائي كأس مصر عام ٢٠١٨ بين الأهلي والزمالك التى انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وفي موسم 2020 / 2021 أسند اتحاد الكرة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك لصافرة مصرية الأولى في قمة الدور الأول بقيادة محمود البنا وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف والثانية في قمة الدور الثاني وأدارها محمود عاشور وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.