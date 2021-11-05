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غزل المحلة يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة استعداداته لمباراة إنبى غدا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب استاد المحلة.

ويسعى محمد عودة المدير الفنى لفريق غزل المحلة استغلال الحالة الفنية للاعبين والتمكن من الفوز على إنبى للوصول الى النقطة السابعة والدخول للمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز. 

واستقر محمد عودة على استمرار أحمد غنيم مهاجم الفريق في التشكيل الأساسى للمباراة القادمة أمام إنبى، وظهر أحمد غنيم بشكل قوى في مباراة غزل المحلة أمام إيستر كومبانى، والتي تمكن الفريق المحلاوى من تحقيق الفوز بنتيجة 2/3، وأحراز الهدف الثانى لفريقه والأول له مع الفريق.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الجمعة على ملعب المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء. 

وتمكن فريق غزل المحلة من حصد 4 نقاط والتواجد بالمركز الخامس فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تعادل مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاولى ثم الفوز على إيسترن كومبانى فى الجولة الثانية 3/2. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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