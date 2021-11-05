شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يؤازر لاعبى الأهلى من مدرجات استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر وليد سليمان، لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى، على مؤازرة زملائه في مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة من ملعب مباراة لتحفيز زملائه في موقعة القمة 123 والتي تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من الدورى الممتاز.

وليد سليمان يغيب عن مباراة الغد أمام الزمالك بسبب الإصابة زعدم الجاهزية بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في لقاء الحرس الوطنى بطل النيجر في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وليد سليمان من قيادات الفريق الأحمر ودائما ما يعقد جلسات تحفيز للاعبين، ولكنه لم يتواجد في المعسكر حاليا بسبب الإصابة ولكنه يتواجد بصفة مستمرة في المباريات الكبيرة في ملعب المباراة لمؤازرة زملائه.

وتعد هذه القمة رقم 123 فى تاريخ لقاءات القطبين بالدورى العام، حيث سبق وخاض الأهلى والزمالك 122 مباراة سابقة فى البطولة المحلية.

الأهلي والزمالك تواجها في: 122 مباراة بالدوري

فاز الأهلى في: 46 مباراة

فاز الزمالك في: 27 مباراة

تعادل الفريقان في: 49 مباراة

سجل لاعبو الأهلي: 152 هدفاً

سجل لاعبو الزمالك: 105 أهداف

في كأس مصر

التقى الأهلى والزمالك في: 32 مباراة

فاز الأهلى في: 16 مباراة

فاز الزمالك في: 10 مباريات

تعادل الفريقان في: 6 مباريات

سجل لاعبو الأهلي: 57 هدفاً

سجل لاعبو الزمال:46 هدفاً

في دوري أبطال أفريقيا

التقى الأهلي والزمالك في: 9 مباريات

فاز الأهلى في: 6 مباريات

تعادل الفريقان في: 3 مباريات

سجل لاعبو الأهلى: 17 هدفاً

سجل لاعبو الزمالك: 9 أهداف

في كأس السوبر الأفريقي

التقى الأهلي والزمالك مرة واحدة

فاز بها الزمالك بعد تغلبه على الأهلى بهدف نظيف

في كأس السوبر المصري

التقى الأهلى والزمالك في: 7 مباريات

فاز الأهلى في: 3 مباريات

وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء أنصفت كل فريق مرتين على حساب الآخر.