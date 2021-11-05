شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ننشر قرار الاولمبية بادراج وليد عطا ضمن المرشحين على رئاسة العاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد المرشحين على رئاسة اتحاد ألعاب القوى إلى 4 مرشحين ، بعد قرار اللجنة الأولمبية ، بإدراج اسم وليد عطا ضمن قائمة المرشحين على الرئاسة .

وأرسلت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب خطابا رسميا الى اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين ، تخطرهم بإدراج اسم وليد عطا ضمن المرشحين على رئاسة الاتحاد .

وجاء فى خطاب الاولمبية أن عطا تقدم باستشكال للاستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الادارى بوقف قرار مجلس ادارة الاتحاد باستبعاده من الترشج .

وسبق لوليد عطا ان ترأس اتحاد العاب القوى عدة سنوات ، قبل الدورة الانتخابية الحالية ، التى يتولى رئاسة الاتحاد فيها سيف شاهين .

وبذلك تضم قائمة المتنافسين على الرئاسة 4 مرشحين وهم وليد عطا و سيف شاهين و فتحى ندا بالإضافة إلى ماجد السيد ، وفى العضوية 23 مرشحا .