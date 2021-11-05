شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لأبرز صور من مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم، حيث أقيم 5 مباريات.

وأقيم اليوم الخميس الموافق 4/ 11/ 2021، 5 مباريات فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى بيراميدز فريق الاتحاد، والجونة مع فاركو، وكذلك البنك الأهلى مع الإسماعيلى، وسيراميكا مع المقاصة.

فاز بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 53 من عمر المباراة قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثانى للفريق السماوى من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اختتم إبراهيم عادل أهداف بيراميدز فى الدقيقة "90 +4".

ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى مؤقتا وألحق بالاتحاد السكندرى أول هزيمة في الدورى وتركه في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

انتهت مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

فاز الجونة على نظيره فاركو بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على الإسماعيلى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

انتهت مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، خلال منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المقاولون أولاً بهدف نظيف، سجله محمد سمير في الدقيقة 35، ثم تعادل علي الفيل للطلائع في الدقيقة 90 من ركلة جزاء. بهذه النتيجة يرفع المقاولون رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، بينما يحصد الطلائع أول نقطة في مشوار الدوري ليحتل المركز الـ 15 بجدول الدوري



















